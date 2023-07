Tutti uniti per "Mediaset per la Romagna"

Numerosi volti dello spettacolo hanno collaborato per promuovere la campagna di raccolta fondi Mediafriends a favore delle persone fragili colpite dall’alluvione

Tra i sostenitori della campagna “Mediaset per la Romagna” non sono mancati alcuni tra i principali protagonisti sulle Reti Mediaset, che hanno inviato dei videomessaggi per invitare il pubblico alla donazione.

Da questa pagina di Mediaset Infinity è possibile visionare tutti i video.

Fino al 22 luglio sarà possibile continuare a donare per la campagna “Mediaset per la Romagna” e sostenere così i progetti di cinque realtà che operano sul territorio occupandosi di anziani e persone con disabilità fisiche e psichiche: ANFFAS FAENZA, CASA DELLA CARITÀ LUGO, COMUNITÀ MONTEPAOLO, FONDAZIONE OPERA DON BARONIO ONLUS CESENA E GRD FAENZA (GENITORI RAGAZZI CON DISABILITÀ).

È attivo il numero solidale 45597, oppure le donazioni online mediante bonifico, PayPal e carta di credito da questa pagina del sito mediafriends.it