Raccolti oltre 1.000.000 € per i bambini

Povertà e disagio infantile in Italia e nel mondo sono le tematiche principali attorno a cui si è svolta la 15 edizione della raccolta fondi di Fabbrica del Sorriso appena conclusa. Grazie alla sensibilità dimostrata dalle tante persone che hanno donato, è stato possibile raccogliere oltre 1.000.000€ da devolvere ai progetti di Mission Bambini, Amref Italia, Comunità Sant’Egidio e A Regola d’Arte.



Come da formula che da sempre contraddistingue il nostro operato, l’impegno di Fabbrica del Sorriso non si esaurisce all’erogazione dei fondi raccolti ma prosegue nel tempo per visitare e raccontare l’evolversi dei progetti da vicino, costituendo per i donatori un’importante attestato di garanzia e affidabilità.



Rinnovando quindi l’invito a seguire i nostri canali web e tv per scoprire i racconti e le testimonianze dei beneficiari, a cui questi progetti potranno davvero cambiare o migliorare la vita, ringraziamo ancora una volta tutti i donatori, i simpatizzanti e i sostenitori della nostra campagna a favore dei bambini per lo straordinario risultato raggiungo, e naturalmente le Associazioni per l’impegno e la dedizione del loro operato.

Perché i bambini vengono prima di tutto.



