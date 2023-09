"Questa è una storia che continua..."

Il Festival del Cinema Nuovo, che da più di vent’anni propone film interpretati da persone con disabilità, quest’anno organizza a Bergamo, Capitale con Brescia della Cultura 2023, una Rassegna di film internazionali selezionati con il contributo e il patrocinio del Giffoni Film Festival e un convegno che si terranno da martedì 10 a giovedì 12 ottobre all’Auditorium Lab 80 e al Cinema Conca Verde.

Il Festival è un’iniziativa dell’Associazione di Promozione Sociale Romeo Della Bella e di Mediafriends in partnership con Fondazione Allianz Umana-Mente, che nell’occasione può contare anche sul sostegno di Fondazione Comunità Bergamasca.

Con questo evento gli Organizzatori intendono dare continuità al Festival che ha cadenza biennale e che nella sua dodicesima edizione, svoltasi nell’autunno scorso, aveva visto la partecipazione di 215 film, 9 dei quali erano stati premiati durante la serata finale al teatro Donizetti alla presenza di oltre 1.000 spettatori.

I 10 film di questa innovativa Rassegna, quasi tutti inediti per l’Italia, saranno proiettati il 10 e l’11 ottobre, nel pomeriggio all’Auditorium Lab 80 e alla sera al cinema Conca Verde. Due delle pellicole sono italiane, mentre le altre provengono da Paesi diversi (Grecia, Ungheria, Olanda, Polonia, Brasile, Iran, Canada) e sono sottotitolate in italiano per facilitarne la fruizione.

La sera del 12, a conclusione delle tre giornate, verrà proposto, nella sala dell’Auditorium Lab 80, per gentile concessione di Universal e, grazie all’interessamento di Medicinema, “Campioni”, il noto film del 2023, diretto da Danny Byers.

Il Convegno dal titolo “La Disabilità è un film” si terrà invece nel pomeriggio del 12 ottobre all’Auditorium Lab 80, e interverranno: Marcella Messina, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Bergamo; Serenella Besio, Docente Ordinario al Dipartimento Scienze Umane dell’Università di Bergamo; Adriano D’Aloia, docente Associato di Storia del Cinema all’Università di Bergamo; la giornalista Nina Palmieri del programma ”Le Iene”; Andrea Caccia, regista e docente dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni; il regista Antonio Palese; Mirko Pajè, Direttore Artistico del Festival e Direttore Creativo Mediaset; Luigi Colombo, Vicepresidente APS Romeo Della Bella.

Una collaborazione, quella tra il Festival e la città di Bergamo, che era nata dal convinto coinvolgimento del Sindaco Giorgio Gori e dell’Assessore Marcella Messina e che ora intende

ampliarsi all’Università sul tema della Cultura come Cura e del Cinema come forma d’arte capace di aiutare le persone con disabilità ad emanciparsi e ad accrescere la propria consapevolezza e indipendenza.

Un ringraziamento particolare al Fondo Limiti, Disabilità e Linguaggi dell’Arte, all’Agenzia Coo’ee Italia e a Carminati Affissioni.

I FILM IN RASSEGNA

AMUSIA – Italia

Regia di Marescotti Ruspoli

In un mondo saturo di musica, una ragazza nasce senza i mezzi per ascoltarla. La sua malattia si chiama Amusia. Un’infanzia solitaria la spinge a scappare, finendo per incontrare un ragazzo che combatte la propria solitudine attraverso la musica.

BACKWARDS (SUBUK) – Polonia

Regia di Jaket Lusinski

Ispirato a fatti realmente accaduti, è la storia di una giovane madre di un ragazzo autistico, che lotta contro la burocrazia e la spietatezza del sistema, ottenendo importanti cambiamenti nel sistema educativo.

BITTERSWEET RAIN (SAUDADE FEX MORATA AQUI DENTRO) – Brasile

Regia di Haroldo Borges

Una giovane senza padre che vive in una piccola città del Brasile deve affrontare una malattia degenerativa degli occhi, che alla fine la lascerà cieca. Man mano che la vista si deteriora deve anche soffrire per un amore non corrisposto.

LARRY – Ungheria

Regia di Szilard Bernath

E’ la storia di Adam che vive in isolamento a causa della sua balbuzie. L’hip hop è l’unico modo in cui può sbarazzarsi del suo disturbo di linguaggio.

LIKE A FISH ON THE MOON (ZAN, MARD, BACHE) – Iran

Regia di Dornaz Hajiha

Haleh è una madre protettiva che vizia il suo bambino di 4 anni. Quando smette di parlare i genitori cercano di capire il motivo del suo mutismo e come rimediare. Più cercano di parlargli e consultano esperti, peggio vanno le cose.

LISTEN (AKOUSE ME) – Grecia

Regia di Maria Duoza

Lo sconvolgimento finanziario costringe una adolescente sorda a lasciare la scuola di Atene valida ed innovativa per il suo problema per trasferirsi nella sua isola, in un contesto dove deve affrontare la freddezza, quasi l’ostilità, della matrigna e del fratellastro, l’indifferenza del padre e il pregiudizio e l’intolleranza della gente.

OKTHANKSBYE (OKEDOEIBEDANKT) – Olanda

Regia di Nicole Van Kilsdonk

E’ la storia di due ragazze, una sorda ed una con difficoltà nei rapporti relazionali, che si mettono a cercare la nonna di una di loro gravemente malata incontrando qualche difficoltà.

WHEN TIME GOT LOUDER – Canada

Regia di Connie Cocchia

In partenza per il College, Abbie lascia i genitori ed il fratello autistico, che non parla. Abbie vive con entusiasmo la nuova realtà, mentre i genitori cercano di far diventare il fratello più indipendente, senza riuscirci anche perché soffre l’assenza della sorella. Tornata a casa per le vacanze scopre che il fratello è in ospedale e che si pone il problema di una soluzione per il suo futuro.

LA TIMIDEZZA DELLE CHIOME – Italia

Regia di Valentina Bertani

Beniamin e Joshua sono due gemelli omozigoti con disabilità intellettiva che non riescono a pianificare, ma nemmeno ad immaginare il loro futuro dopo aver finito la scuola Si sentono oppressi da un mondo che non è disposto ad accoglierli, ma cercano di combattere.

CAMPIONI – USA

Regia di Danny Byers È la storia di un allenatore di basket a cui il tribunale affida l’incarico di gestire una squadra di giocatori con disabilità intellettive