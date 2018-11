MimaOnIce: rinnovata la collaborazione con Mediafriends

È stata presentata in conferenza stampa lo scorso 21 Novembre a Milano la nuova edizione di MimaOnIce.

L'evento, presidiato dal sindaco di Cervia Luca Coffari e dal Segretario Generale di Mediafriends Massimo Ciampa, è stata l'occasione per annunciare la rinnovata collaborazione di MimaOnIce con Mediafriends Onlus.

Durante il periodo di decorrenza dell'evento infatti, 10 alberi di Natale verranno decorati da altrettanti artisti e successivamente battuti all'asta in occasione del gala dinner di beneficenza fissato per metà Dicembre.

Testimonial saranno i talent del Grande Fratello Vip, come già nella passata edizione, che doneranno alla Proloco di Milano Marittima l'albero di Natale addobbato nella casa per essere battuto all'asta di beneficenza assieme agli altri.

Il ricavato verrà interamente devoluto a Fabbrica del Sorriso per finanziare i progetti di Amref Health Africa Onlus, A Regola d'Arte, Mission Bambini e Comunità Sant'Egidio per i bambini.

Maggiori informazioni sulla raccolta fondi su mediafriends.it



L'inaugurazione di MimaOnIce è prevista per il 2 Dicembre, ma le luci si accendono già sabato 1 e fino al 6 Gennaio accompagneranno un ricco calendario di eventi, che animeranno i week-end e le giornate di festa di tutto il periodo Natalizio, Capodanno e Befana compresi.



È possibile seguire tutti gli aggiornamenti sul sito web di MimaOnIce.