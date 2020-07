Mediafriends finanzia tre centri estivi A Regola d'Arte

I mesi di lockdown hanno avuto un forte impatto sulle famiglie con bambini e ragazzi che vivono in situazioni di difficoltà economica.

La chiusura delle scuole e la conseguente organizzazione della didattica a distanza ha accentuato ancor di più lo svantaggio economico, sociale e linguistico.

Per questo motivo, Mediafriends ha voluto fortemente supportare bambini e ragazzi nel colmare le lacune didattiche accumulate in questi mesi, e nello stimolarli a riprendere in mano la loro capacità di apprendimento e di concentrazione.

I centri estivi verranno offerti per circa 5 settimane alle famiglie con maggiori difficoltà economiche con bambini di fascia elementari e medie che frequentano i tre nuclei di A Regola D’arte:

• Centro di aggregazione giovanile Barrio’s (Milano, zona Barona)

• Oratorio Famiglia Murialdo (Milano, zona Giambellino)

• Oratorio Sacra Famiglia (Napoli, zona Poggioreale)

Per un totale complessivo di circa 150 tra bambini e ragazzi.



I giovani saranno accompagnati nello studio delle materie scolastiche attraverso attività ludico-didattiche e verranno aiutati a ritrovare fiducia in sé stessi e nella loro capacità di apprendere attraverso l'arte e la musica, attività che si prestano perfettamente allo sviluppo della capacità di espressione e allo sviluppo cognitivo.