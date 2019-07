In occasione dell’Abbracciata Collettiva 2019, l’iniziativa con la quale l’Associazione TMA - Metodo Caputo Ippolito da anni promuove una sensibilizzazione sull’autismo infantile in corrispondenza della Giornata Mondiale dedicata a questo tema, Mediafriends e TMA hanno unito le forze in una campagna sociale che è stata in grado di raggiungere oltre 8.000.000 di persone tra chi ha partecipato all'evento e chi ah seguito l'iniziativa sui canali Mediaset in tv e sul web.



Questa è stata anche l’occasione per presentare la nuova veste di Fabbrica del Sorriso, il canale che Mediafriends mette a disposizione delle persone che vogliono donare dimostrando così il proprio sostegno alle iniziative proposte.

Una Fabbrica del Sorriso che non si limita al solo ruolo di collettore di denaro ma che accompagna l’Associazione scelta per l’intero periodo della campagna “con tutte le sue forze”. Appelli, ospitate e spot sociali sulle reti Mediaset, contenuti editoriali per il web e per i social, e naturalmente la documentazione sul campo, per raccontare in prima persona i progetti, la loro evoluzione e come il contributo di chi ha donato, anche il più esiguo, è stato in grado di aiutare concretamente i più piccoli. Proprio come raccontato nello speciale di Francesca Ambrosini per la campagna di Mediafriends e TMA - Metodo Caputo Ippolito.