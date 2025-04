La webserie “Ho preso un granchio" sarà proiettata all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles

La webserie “Ho preso un granchio” realizzata dal Progetto Giovani dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e promossa da Mediafriends, l’associazione Onlus di Mediaset, Medusa e Mondadori presieduta da Pier Silvio Berlusconi, sarà proiettata venerdì 4 aprile presso l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, in occasione della settimana AYA (giovani e adolescenti) promossa da SIOP Europe (The European Society for Paediatric Oncology).



Fortemente voluta dal Professor Andrea Ferrari dell’Istituto dei Tumori di Milano, la serie, prodotta dalla onlus Fondazione Bianca Garavaglia ETS, è stata riconosciuta da SIOP Europe come importante terapia di supporto per i giovani pazienti oncologici, e significativo passo per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla condizione e sui modelli di cura di adolescenti e giovani adulti affetti da cancro.



La serie, realizzata da 25 adolescenti in cura presso l’Istituto dei Tumori è un progetto che Mediafriends ha sposato da subito con convinzione. La trasmissione di “Ho preso un granchio” su La5, Cine34 e Mediaset Infinity, oltre che la promozione sui principali canali generalisti di Mediaset, ha acceso un faro importante sulla loro condizione di giovani pazienti oncologici.



Al termine della proiezione della serie all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, è previsto un dibattito – introdotto dal Direttore di “Chiara Fama” dell’Istituto stesso Prof. Pierre Di Toro - per approfondire il valore e l’impatto del progetto. Tra i relatori, Andrea Ferrari (Istituto Nazionale dei Tumori di Milano), Carmelo Rizzari (Università Milano-Bicocca) e due giovani attrici e pazienti, Giorgia Bisesti e Marta Isabella.



La realizzazione di “Ho preso un granchio” ha richiesto oltre un anno e mezzo di lavoro. I ragazzi, tutti tra i 15 e i 24 anni, hanno ideato, scritto e interpretato i sette episodi, in cui si racconta con ironia e autenticità, e con un linguaggio fresco e diretto, la quotidianità della vita in ospedale, tra amicizie, sogni e sfide, dimostrando come anche nei momenti più difficili sia possibile trovare forza e condivisione. La webserie ha visto anche la partecipazione straordinaria di Aldo, Giovanni e Giacomo. E visto il grande successo ottenuto, ad aprile è previsto l’inizio delle riprese della seconda edizione di “Ho preso un granchio”.