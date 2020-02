Insieme ad AIRC nella ricerca contro i tumori infantili

Sabato 15 febbraio i riflettori si accendono su un’importante ricorrenza: la Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili.

Ogni anno il cancro colpisce circa 1.400 bambini fino ai 14 anni e 800 adolescenti tra i 15 e i 19 anni. Grazie all’impegno di medici e ricercatori, che hanno studiato e compreso le caratteristiche delle neoplasie dei più piccoli e sviluppato nuovi trattamenti, oggi circa l'82% dei bambini e l'86% degli adolescenti è in vita cinque anni dopo la diagnosi. Ma non possiamo fermarci.



AIRC - Fondazione per la ricerca sul cancro, non si è mai fermata nella sua missione, e oggi più degli altri giorni ci invita a partecipare con un contributo per permettere ai loro progetti di ricerca di individuare cure sempre più precise ed efficaci per i piccoli pazienti.

Con Fabbrica del Sorriso abbiamo fatto molto per AIRC, e lo speciale reportage che segue è una testimonianza, oltreche un sentito ringraziamento, per raccontare come ogni piccolo gesto può contribuire a una grande e nobile causa.

Continuiamo a sostenere la ricerca di AIRC chiamando il 45521 da telefono fisso per donare 5 o 10 euro, o tramite uno o più SMS sempre al 45521 per donare 2 euro.