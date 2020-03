Insieme ad AIL per l'assistenza domiciliare dei bambini

Con Fabbrica del Sorriso abbiamo raccontato quanto importante è l’operato di AIL, Associazione Italiana contro le leucemie linfomi e mieloma, per i bambini e le famiglie che affrontano percorsi intensivi di cura, e insieme a chi ha risposto all’appello lanciato con la campagna di raccolta fondi televisiva abbiamo dato ad AIL un aiuto significativo per continuare nel suo progetto di assistenza domiciliare.

Un progetto che vi raccontiamo con un video realizzato da Andrea Franzoso e Giacomo Coppini che riporta la testimonianza di una madre che grazie ad AIL ha potuto garantire a sua figlia un percorso di cure a casa, permettendole, per quanto possibile, di continuare a vivere una vita normale.

Una testimonianza che è anche un doveroso e sentito ringraziamento per chi ha donato, per raccontate come ogni piccolo gesto può contribuire a una grande e nobile causa.

Oggi più che mai c’è bisogno del nostro aiuto per aiutare i pazienti immunodepressi, i soggetti più fragili e quindi più a rischio.

Con l’hashtag #IOSONOARISCHIO AIL è in prima linea con la sua campagna sociale.

Tutti insieme possiamo farcela.