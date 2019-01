Inaugurazione “Casa Marco Simoncelli”, l’intervista a papà Paolo

Con l’inaugurazione a Coriano della casa di accoglienza per ragazzi con disabilità, Paolo Simoncelli ha raccolto uno dei sogni del figlio Marco, e lo ha realizzato grazie al sostegno collettivo di tantissime persone e associazioni tra cui anche Mediafriends con il calendario dedicato a SIC Route58.



Dalla raccolta fondi con il calendario non abbiamo mai smesso di seguire il progetto, e oggi siamo tornati alla Fondazione Marco Simoncelli ONLUS per raccontarne gli sviluppi a tutte le persone che hanno partecipato alla nostra iniziativa, e renderli partecipi di questo bellissimo lieto fine, che è soprattutto uno straordinario inizio, realizzato anche grazie a loro.



È quindi un regalo per noi tutti l’intervista che un commosso ed emozionato Paolo Simoncelli ha dedicato al nostro inviato Alberto Porta, e che noi vi restituiamo come ringraziamento e riconoscimento del vostro sostegno.