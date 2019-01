Il racconto completo del viaggio attorno al mondo

Mediafiends, Onlus costituita nel 2003 da Mediaset, Medusa e Mondadori, persegue fini di solidarietà sociale e raccolta fondi da destinare a progetti di beneficenza sul territorio nazionale e internazionale.

Uno degli aspetti più importanti e interessanti dell’operato dell’Associazione sta nella rendicontazione dei progetti finanziati, quello che Mediafriends stessa definisce Charity Report. Perché proprio di report si tratta, avvalendosi infatti di collaboratori e mezzi propri, Mediafriends va personalmente nei siti finanziati per vedere e raccontare come i progetti stanno evolvendo.

Da qualche anno a questa parte Charity Report è sinonimo di I Viaggi di Stojan. Marito e moglie che in sella alla loro motocicletta percorrono le strade del mondo sulle tracce delle iniziative sociali coadiuvate da Mediafriends nel tempo, ma anche di realtà e progetti particolarmente innovativi nel mondo della cooperazione internazionale che vale la pena conoscere e raccontare.



Dal 2012 ad oggi Anna e Fabio Stojan hanno solcato più di 50.000 km e visitato oltre 18 progetti con importanti Associazioni del panorama sociale internazionale come CESVI, Save the Children, Soleterre, esperienze che hanno poi condiviso nella web serie Mediafriends I Viaggi di Stojan.



Quello che hanno completato nel 2018 è stato il loro progetto più ambizioso:

• 35 nazioni

• 50.000 km

• 11 progetti sociali

• 8 mesi di viaggio

• 5 continenti

un viaggio attorno al mondo.