Festival del Cinema Nuovo si presenta al Giffoni

Domenica 24 luglio 2022

Festival del Cinema Nuovo

Giffoni Film Festival

“Straordinariamente Cinema-Storia di un Festival davvero speciale”

sarà la giornata clou delal, la rassegna cinematografica dedicata ai ragazzi che si terrà nell’omonima cittadina campana dal 21 al 30 luglio. Alle ore 11:50, sarà infatti proiettato il documentario, una bellissima introspettiva sullo spirito pragmatico e visionario che sin dalla sua nascita, per volontà e cuore del Dt. Romeo Della Bella, caratterizza il Festival.

Un appuntamento importante per gli organizzatori del Festival del Cinema Nuovo, che hanno scelto un palcoscenico d’eccellenza per annunciare il ritorno della rassegna, dopo la sosta forzata a causa della pandemia, e per

promuoverne la XIIª edizione

dal 5 al 7 ottobre

che si svolgeràdi quest’anno all’insegna di grandi novità, con una location, la città di Bergamo, nel suggestivo Teatro Donizetti.

Maggiori informazioni su www.giffonifilmfestival.it

In concessione

Festival del Cinema Nuovo è un'iniziativa di

Associazione Romeo Della Bella

Mediafriends

Fondazione Allianz UMANA MENTE

in partnership con. Una rassegna di cortometraggi interpretata da persone con disabilità, animata dalla volontà di mostrare l'inaspettato e lasciarsene sorprendere, ma soprattutto di creare momenti di gioia, soddisfazione e benessere tra i ragazzi che vi partecipano. Una storia -e un'amicizia- che si rinnova quest'anno con la sua XIIª edizione.