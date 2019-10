Fabbrica del Sorriso per i ragazzi down

In occasione della Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down, che si celebra in tutta Italia domenica 13 ottobre, Fabbrica del Sorriso lancia una raccolta fondi per sostenere l’attività della Cooperativa Sociale Parco del Mulino di Livorno.

La Cooperativa, nata in seno alla Associazione Italiana Persone Down Onlus, lavora da più di 10 anni sul territorio per offrire ai ragazzi con disabilità una grande opportunità di integrazione nella società.

Con il progetto “Io qui lavoro” sostenuto da Mediafriends, attraverso Fabbrica del Sorriso, la cooperativa si pone l’obiettivo di dare a ragazzi con disabilità una vera possibilità lavorativa che li aiuti ad essere autonomi, a garantirsi un futuro e a diventare una risorsa per la società.

Dal 13 ottobre al 31 dicembre 2019 Fabbrica del Sorriso vedrà tutti i maggiori programmi delle Reti Mediaset impegnati nel sostenere la raccolta fondi.

I volti più amati della tv, le trasmissioni d’intrattenimento, d’informazione e i Tg delle tre Reti Mediaset, dedicheranno numerosi spazi a Fabbrica del Sorriso, con servizi sui progetti dell’associazione, approfondimenti e ricordando ai telespettatori i canali attraverso i quali poter effettuare le loro donazioni.

Anche le radio del Gruppo Mediaset, con le loro voci e programmi, saranno attivamente coinvolte nella campagna solidale.

Come sempre, la presenza di Fabbrica del Sorriso sul web sarà rilevante nella pagina dedicata a Mediafriends sul portale Tgcom e sui social aziendali, tra i quali la pagina Facebook della Onlus.

COME SOSTENERE FABBRICA DEL SORRISO DAL 13 AL 21 OTTOBRE 2019:

- tramite SMS al 45522, con possibilità di donare 2 euro da cellulare e 2,5 o 10 euro dal telefono fisso

- Bonifico bancario a Mediafriends Onlus - IBAN: IT92R0103020600000055555575 - CODICE BIC: PASCITMMSEG

- Donazione online da mediafriends.it

- dalla pagina Facebook di Fabbrica del Sorriso

Il libro per l’infanzia di Francesco Vecchi “La vera storia del lupo cattivo” (edito da Bookroad, marchio di Leone Editore) contribuirà alla raccolta fondi. La casa editrice devolverà in beneficienza parte dei proventi della vendita e l’autore devolverà interamente i suoi diritti a Fabbrica del Sorriso.