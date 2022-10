Continua Obiettivo Alberi

Da domenica 23 Ottobre torna in tv la campagna Obiettivo Alberi, l'iniziativa che Mediafriends dedica all'ambiente attraverso la raccolta di fondi da destinare a progetti di riqualificazione e rimboschimento di aree italiane.

Proseguendo quanto avviato nel 2021, Obiettivo Alberi andrà a sostenere l'attività di Fondazione Alberitalia per dare nuova vita al Bosco di Paneveggio, nella foresta di Trento, conosciuta anche come la "Foresta dei Violini". L' obiettivo è rinnovare il bosco dopo il passaggio, nel 2018, della tempesta Vaia, ricostituendo il paesaggio e l’habitat per la fauna. In totale, saranno messe a dimora 8.000 piantine, in gruppi di 2.000-2.500 m2, su un’area di 4 ettari. Per garantire alla foresta una buona resistenza, saranno privilegiate le specie spontanee della foresta di Paneveggio, che sono più adatte al suolo e al clima.

Per 3-5 anni le piantine verranno irrigate e protette dagli erbivori.

Il progetto coinvolge attivamente il Demanio Forestale della provincia di Trento per la fornitura delle piantine, la progettazione e la realizzazione dell’impianto. L’area individuata per l’iniziativa di AlberItalia si inserisce in una più ampia superficie danneggiata di proprietà demaniale, che si estende su 28 ettari.

È possibile dare il proprio sostengo all'iniziativa attraverso donazione con paypal, carta di credito o bonifico dal sito www.mediafriends.it.