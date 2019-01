Attenzione a chi si spaccia per Fabbrica del Sorriso

Lo ha scoperto Valerio Staffelli nel servizio in onda ieri sera, giovedì 17 gennaio, su Striscia la Notizia di Canale 5: truffatori che si fingono volontari e chiedono per le strade contributi in denaro a favore di Fabbrica del Sorriso e a nome di Gerry Scotti. Nel caso smascherato da Staffelli, venivano chiesti 20 euro per aiutare donne maltrattate e si offriva in cambio una cartolina.

Ma ieri sera lo stesso Gerry Scotti nel servizio di ‘Striscia’ ha informato il pubblico che Mediafriends onlus, associazione che realizza sulle reti tv Mediaset e sui giornali Mondadori la nota iniziativa di solidarietà “Fabbrica del Sorriso”, non ha mai utilizzato volontari per la raccolta diretta di denaro contante.

E ha spiegato che qualsiasi richiesta di fondi - anche via web - non contenuta nel sito ufficiale di Mediafriends (www.mediafriends.it ) è da ritenersi opera di truffatori invitando il pubblico a segnalarla alle autorità competenti.