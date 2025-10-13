A Regola d'Arte 2025/2026: nuove città e nuovi corsi

Mediafriends sostiene e promuove la dodicesima edizione di A Regola d’Arte, il progetto che utilizza sport e cultura per promuovere inclusione, crescita personale e partecipazione giovanile.

Il programma 2025/2026 si amplia con l’attivazione di quattro nuovi nuclei - Palermo, Torino, Aversa e Rovigo - e con l’introduzione di un laboratorio di teatro in tutte le sedi del progetto, accanto ai corsi di rugby e musica d’insieme già attivi a Milano, Roma, Napoli, Lecce e Forlì.

Realizzato in collaborazione con enti del Terzo Settore, scuole, associazioni e famiglie, A Regola d’Arte offre tre percorsi formativi pensati per costruire un futuro migliore per le nuove generazioni: