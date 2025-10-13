Logo Tgcom24
CRESCITA GIOVANILE

A Regola d'Arte 2025/2026: nuove città e nuovi corsi

Mediafriends amplia il progetto con nuove città e attività formative

13 Ott 2025 - 16:37

Mediafriends sostiene e promuove la dodicesima edizione di A Regola d’Arte, il progetto che utilizza sport e cultura per promuovere inclusione, crescita personale e partecipazione giovanile.
Il programma 2025/2026 si amplia con l’attivazione di quattro nuovi nuclei - Palermo, Torino, Aversa e Rovigo - e con l’introduzione di un laboratorio di teatro in tutte le sedi del progetto, accanto ai corsi di rugby e musica d’insieme già attivi a Milano, Roma, Napoli, Lecce e Forlì.
Realizzato in collaborazione con enti del Terzo Settore, scuole, associazioni e famiglie, A Regola d’Arte offre tre percorsi formativi pensati per costruire un futuro migliore per le nuove generazioni:

  • Rugby, per promuovere fiducia, rispetto e lavoro di squadra;
  • Musica d’insieme, con laboratori per bambini e spettacoli finali aperti al pubblico;
  • Teatro, uno spazio espressivo per rafforzare autostima e creatività.

Maggiori informazioni sul progetto A Regola D’Arte sul sito di Mediafriends.

