Esof 2020, alla scoperta di Trieste: città cosmopolita e di eccellenza scientifica

"Città bella tra i monti e il mare luminoso": così Umberto Saba descriveva la sua città natale, Trieste . Il capolugo giuliano è una città unica, dai mille volti, cosmopolita, crocevia di popoli, culture e religioni. Ma non solo. E' rinomata a livello internazionale per l'altissima concentrazione di istituzioni scientifiche: ospita oltre 30 enti e società nazionali e internazionali che lavorano nella ricerca e nell'istruzione superiore, 5mila scienziati stranieri permanenti e 13mila studenti e ricercatori. Ecco spiegata la scelta di Trieste come Capitale europea della Scienza e quindi come città che accoglierà, dal 5 al 9 luglio, Esof 2020. Data la posizione strategica del capoluogo giuliano, il Forum sarà un'occasione unica per rafforzare i legami con scienziati, imprese, politici e cittadini dell'Europa centrale e orientale.

Tradizione scientifica - Trieste ha una tradizione scientifica che risale alla fine dell'Ottocento, quando nacque l’Osservatorio astronomico a cui seguirono istituzioni attive nella geofisica, nella speleologia e nella biologia marina. Fu poi nella seconda metà del secolo scorso che, grazie alla straordinaria visione del Fisico Paolo Budinich, la realizzazione del Centro Internazionale di Fisica Teorica “Abdus Salam” (ICTP) diede il via alla nascita di diverse istituzioni, tra le quali la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) e il parco scientifico tecnologico Area Science Park, che insieme all’Università e altri centri di ricerca di livello internazionale fanno di Trieste un hub scientifico e tecnologico conosciuto in tutto il mondo.

I dati forniti dal SiS FVG "Sistema Scientifico e dell’Innovazione" del Friuli Venezia Giulia, network delle 18 principali istituzioni di ricerca della regione, fotografano bene questa realtà internazionale unica nel panorama italiano ed europeo: sono oltre 14mila i ricercatori, gli studenti e i docenti stranieri che ogni anno lavorano in istituzioni scientifiche e universitarie della regione, in grande maggioranza a Trieste.

Una città cosmopolita - Ricca di storia, Trieste riesce a coniugare religioni differenti, come testimoniano i numerosi luoghi di culto diversi presenti in città. Poeti e scrittori sono rimasti ammaliati dalla sua bellezza, che ha ispirato le loro opere. Trieste non è una delle città più grandi d'Italia, eppure ha sempre svolto un'importante funzione strategica per via della sua posizione (tra l'Europa occidentale e quella centro-meridionale). Questo ha reso la città un crocevia di popoli, culture e civiltà. Trieste vive di contraddizioni, che si riflettono anche nello stile architettonico. Anime diverse che la rendono città cosmopolita per eccellenza. Esof 2020 si terrà nel Porto Vecchio di Trieste, simbolo e incarnazione del motto di Esof "Freedom for Science, Science for Freedom", che incoraggia lo scambio transfrontaliero di idee, persone e nuove invenzioni.

