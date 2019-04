Il premio Lezioni di Design, conferito come ogni anno dal Brera Design District, è legato concettualemnte proprio al decimo anniversario. Sono state individuate dieci tematiche verticali, dieci modi in cui il tema dell'impatto sostenibile possa essere interpretato da professionisti, designer e ricercatori che con il loro lavoro contribuiscono concretamente a costruite un mondo sostenibile.



Brera Design District gode dell'importante supporto di Edison, che si riconosce nei valori e nella visione proposta dal tema. Main Sponsor è Iris Ceramica Group, presente in Brera con l’installazione MateriAttiva, frutto della collaborazione con SOS School of Sustainability e Studio MCA, all’interno della prestigiosa vetrina tra via Balzan e via San Marco.



Le vie più caratteristiche di Brera si animerano con eventi che celebrano la sostenibilità ambientale. Da non perdere "The circular garden" al Giardino botanico, installazione parte della mostra-evento Uman Spaces promossa dalla rivista Interni; in piazza XXV aprile; Marc Ange presenta la mostra An Extraordinary World a Palazzo Cusani: un viaggio nel mondo personale dell'artista che si snoda nelle sale del palazzo settecentesco; Moooi porta a Milano un'esperienza sensoriale, ospitata dalla Mediateca Santa Teresa, offrendo ai visitatori di immergersi in un mondo che è lussuoso, capriccioso e originale; ispirata alla foresta dei Vosgi, la collezione Folia apparirà con un inedito rivestimento satinato, ricoperto di brina, reminiscenza del freddo invernale che lascia il segno sulle foglie e sulla natura che circonda la manifattura di Saint-Louis; Hermès svela la collezione casa all’interno di un’architettura ideata da Charlotte Macaux Perelman e ospitata dal grande spazio della Pelota; Mīror, un progetto del collettivo di design The Ladies’ Room - Ilaria Bianchi, Agustina Bottoni, Astrid Luglio, Sara Ricciardi - pensato per gli spazi della Galleria Moshe Tabibni un lavoro che si basa sulla condivisione di esperienze collaborative multidisciplinari; Brera Design Apartment, un appartamento in via Palermo 1, che ospita il progetto di interni Planetario, concepito e realizzato da Cristina Celestino, seguendo un concept retro futuristico che ha come protagonista una collezione di moquette; Transfer, un’allestimento dedicato ai pezzi d’autore dei maestri del XX secolo, va in scena tra le stanze della galleria Dimore Studio, in via Solferino 11; il sagrato della basilica di San Marco e i suoi chiostri si trasformano in un giardino urbano con dOT & ABLE TO, un'oasi fatta di ambientazioni green e soluzioni outdoor; palazzo Clerici ospita il "Museo", un viaggio attraverso differenti spazi nei quali l'atmosfera è sempre diversastudio di architettura Space Encounters; il futuro dell’abitare e sulle trasformazioni della società sono i temi della F Design Week, in via dei Fiori Chiari 3, con interviste, faccia a faccia e tavole rotonde con tanti ospiti vip: da Giulia De Lellis a Samantha Cristoforetti, senza dimenticare Davide Oldani, Daniele Bossari, Paola Marella e Saturnino.