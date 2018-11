12 aprile 2015 La Design Week balla #borderless La settimana che Milano dedica al mondo del design e alle sue tendenze si anima grazie alla musica dell'Elita Design Week Festival

00:49 - Le tendenze non solo nel mondo del design, ma anche in quello della musica. Anche quest'anno infatti la Design Week di Milano si anima nei club milanesi con la decima edizione dell'Elita Design Week Festival a tema #borderless, "senza confini" musicali ma anche nazionali, in omaggio all'arrivo di Expo. La rassegna inaugurata il 14 aprile al Teatro Franco Parenti nel segno della trasversalità nazionale e artistica con un concerto a ingresso gratuito di Benjamin Clementine, proseguirà fino al 19 aprile.

Il festival alterna in diverse venue distribuite per la città (Franco Parenti, Fabrique, Rocket, Tunnel Club, Tom, Diurno Cobianchi) un cartellone che privilegia l'elettronica ma non dimentica le contaminazioni: da pionieri come Cerrone, Ryoji Ikeda, Gilles Peterson e Benny Benassi a nuove realtà di culto come Gui Boratto, Machinedrum e Shabazz Palaces, passando per i molti italiani come Lele Sacchi, Ninos du Brasil, Dardust, Aucan e Populous, il programma si snoda in eventi tematici.