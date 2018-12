Viaggiare in un altro Paese per avere accesso a cure migliori | Guarda la nuova puntata di "Insieme/Juntos"

Turismo sanitario e i diritti dei cittadini europei di ricevere le cure migliori nei centri sanitari d'Europa. Sono questi i temi principali della nuova puntata di " Insieme/Juntos ", il settimanale di Tgcom24 dedicato all'Europa e alle sue nuove sfide. Il viaggio di Alessandra Viero e Pilar Garcia de la Granja parte ancora una volta dall'Italia dal policlinico San Donato di Milano dove bambini cardiopatici arrivano da tutto il mondo per farsi curare. Si vola poi in Spagna dove il tema del turismo sanitario viene affrontato a 360 gradi.

Tra Paesi che si sono specializzati nel turismo sanitario, il leader mondiale è il Messico, con 450mila turisti all’anno. Secondo l’associazione internazionale del turismo medico, in Europa i leader sono la Polonia, il Regno Unito e la Spagna. Viaggiare e avere accesso alle cure in qualsiasi Paese dell’Unione europea è un diritto preciso sancito da una importante normativa che tutela i cittadini dei 28 Paesi membri. Si tratta della direttiva sanitaria internazionale che stabilisce che i cittadini europei possono farsi rimborsare nel loro Paese d’origine i costi delle cure prestate all’estero. Un servizio che ancora molti cittadini non conoscono: soltanto due persone su dieci in Europa sono a conoscenza della direttiva. Guarda la puntata per conoscere i tuoi diritti.