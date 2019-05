Supercomputer e tecnologia applicata alla scienza | Guarda la nuova puntata di "Insieme/Juntos"

A gestire il Supercalcolatore è Cineca, grande centro di Supercalcolo per la ricerca scientifica nel nostro Paese, nonché uno dei più importanti a livello mondiale. "IL Supercalcolatore si chiama Marconi e al momento costituisce la macchina più potente dell'Ue ed è in grado di poter eseguire 20 milioni di miliardi di operazioni al secondo", spiega David Vannozzi, direttore generale di Cineca. Un progetto fortemente voluto dall'Ue, che porta l'Italia ai vertici della classifica mondiale. Marconi è infatti al 14esimo posto nella top 500 dei computer più potenti al mondo.



Dal Supercomputer a un intervento chirurgico pioneristico eseguito in Svezia da un'equipe italiana: la prima mano robotica al mondo impiantata in modo permanente. "Insieme/Juntos" si sposta dunque all'Istituto di biorobotica della scuola superiore Sant'Anna, un'eccellenza italiana. Qui il professor Christian Cipriani con il suo team ha sviluppato la mano robotica. Questo progetto, che fa parte del programma di ricerca DeTOP, coordinato dall'Istituto di biorobotica della scuola superiore Sant'anna di Pisa, è finanziato dal programma europeo Horizon 2020. "L'Europa conta per il sistema Paese tantissimo dal punto di vista della ricerca. Senza i finanziamenti europei avremmo oltre il 50% in meno dei finanziamenti come istituto e tanti di quei piccoli successi che abbiamo ottenuto non sarebbero stati possibili", dichiara Cipriani.



Robotica e nanotecnologia al servizio della medicina anche a Toledo, in Spagna. Ci spostiamo a Toledo, in Spagna, dove arrivano pazienti da tutta Europa. La scienza europea ha accolto la sfida per cambiare il futuro. Uno dei progetti più ambiziosi viene coordinato dall'ospedale per paraplegici della città spagnola, dove arrivano pazienti da tutta Europa. Ne parliamo con Jorge Collazos, neuroscienziato della struttura, con Angel Gil, responsabile Riabilitazione dell'ospedale e con David Mzee, paziente con lesione spinale.