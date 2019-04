Sicurezza, diecimila guardie per rafforzare le frontiere esterne dell'Ue

Le frontiere esterne dell’Europa hanno visto negli ultimi anni un aumento senza precedenti del numero di migranti e rifugiati che desiderano entrare nell'Ue. Per rafforzare i confini, il Parlamento europeo sta rivedendo l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che dovrebbe ottenere un corpo permanente di 10mila unità entro il 2027 (formato da personale impiegato dall'agenzia e da personale distaccato proveniente dai Paesi europei). Le nuove norme, in votazione il 17 aprile, renderebbero più efficienti i rimpatri per quei cittadini di Paesi terzi che non hanno diritto di restare nel territorio europeo. "Bisogna essere giusti con chi merita protezione, duri con chi si approfitta delle persone più vulnerabili e risoluti con chi cerca di infrangere le regole", ha dichiarato in merito l’eurodeputata maltese Roberta Metsola, del Partito popolare europeo.