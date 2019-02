Parlamento europeo, più sostegno al settore culturale in Ue dopo il 2020

La Commissione Cultura del Parlamento europeo ha approvato all'unanimità il programma Europa creativa post-2020. Lo scopo è quello di sostenere il settore culturale e creativo nell'Ue e promuovere progetti culturali con un "valore aggiunto europeo". "Con il voto di oggi in Commissione Cultura sul nuovo programma Europa Creativa diamo un forte riconoscimento al ruolo e al valore della cultura nelle politiche europee, portando il budget da 1,4 a 2,8 miliardi di euro", ha dichiarato la relatrice Silvia Costa, eurodeputata Pd. Il testo dovrà ora essere votato in plenaria, in vista dei negoziati interistituzionali con il Consiglio Ue.