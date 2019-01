20 gennaio 2019 16:29 Matera e Plovdiv, le capitali europee della cultura 2019 Occhi puntati per un intero anno sulla "città dei Sassi" italiana e sulla "Firenze bulgara"

Dal 19 gennaio Matera in Italia e Plovdiv in Bulgaria sono capitali europee della cultura 2019. Lo slogan di Matera 2019 è "Open Future" e ha cinque temi principali: "Futuro remoto", "Continuità e rotture", "Riflessioni e connessioni", "Utopie e distopie" e "Radici e percorsi". Il motto di Plovdiv è invece "Together"; quattro i binari tematici: "Fuse" (“Unione”) integra i gruppi etnici e le minoranze, lo scopo è quello di unire diverse generazioni e gruppi sociali; "Transform" ("Trasformazione") rivaluta e fa rinascere gli spazi urbani dimenticati; "Revive" ("Rinascita") mira a preservare l’eredità culturale e a espandere l’accesso alla cultura; "Relax" promuove uno stile di vita sostenibile fatta di slow pace (ritmo lento), slow food e decrescita.

Matera - Matera è una cittadina di 60mila abitanti del Sud dell’Italia nota per i Sassi, le storiche case costruite nella cave naturali della Murgia materana, e dichiarata patrimonio dell'umanità Unesco. "È un’opportunità per la città per mostrare al mondo le sue attrazioni storiche - ha affermato l’eurodeputato italiano Piernicola Pedicini, membro dell’Europa della libertà e della democrazia diretta - Le persone avranno la possibilità di ammirare la bellezza delle case materane scavate nella roccia, le chiese sotterranee, la Cattedrale del 13° secolo e l’incredibile panorama che circonda la città". Due i progetti pilastro creati per l'occasione: "I-DEA", dedicato alla ricerca e alla rappresentazione della storia antropologica, artistica e culturale della regione Basilicata, e "Open Design School", un laboratorio di design, di sperimentazione e di innovazione interdisciplinare.