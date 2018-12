Si vola poi in Spagna per cercare di capire la direzione verso cui sta andando l'Ue in termini di clima e rinnovabile. L'inquinamento ha effetti disastrosi sulla salute dei cittadini europei, l'Unione europea ne è consapevole per questo ha fissato per il 2030 l'ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni del 40%. Riusciremo a raggiungerlo per il nostro bene e quello del pianeta?



Ultima tappa del viaggio è la Danimarca, precisamente il nuovissimo termovalorizzatore di Copenaghen. Una struttura imponente che sorge nel centro della città, perchè "i cittadini devono essere consapevoli dei rifiuti che producono e produrli con coscienza", ha detto Morten Kabell, ex assessore all'ambiente di Copenaghen. Un impianto all'avanguardia, unico nel mondo, quasi a impatto zero e che in inverno si trasforma in una pista da sci.