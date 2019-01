Il sogno europeo dalle origini a oggi: guarda l’ottava puntata di "Insieme/Juntos", ospite Antonio Tajani

La puntata si apre con un tributo ad Antonio Megalizzi, un ragazzo fortemente europeista, che credeva nelle istituzioni europee. "Antonio si era impegnato moltissimo per spiegare anche ai cittadini della sua Trento cosa significasse l’Europa per l’Italia, per le diverse città del nostro Paese. Una posizione condivisa dal 65% degli italiani che, nonostante la propaganda sovranista, vuole restare nella zona euro", dichiara Tajani. "Antonio era un europeista attivo - aggiunge il presidente del Parlamento - Speriamo che il suo sacrificio non sia vano".



Megalizzi credeva nel sogno europeo, un sogno che nasce dalle ceneri della Seconda Guerra mondiale, dalla sofferenza, con l’obiettivo di garantire stabilmente la pace. Oggi sull’Ue soffiano anche venti sovranisti. L’Europa ha sbagliato qualcosa? "Certamente ha commesso degli errori: un ritardo nella reazione contro la crisi finanziaria, una sottovalutazione della questione immigrazione, una eccessiva voglia di regolamentare i dettagli, la poca forza dell’agire sulle grandi questioni. Però cambiare l’Europa non significa distruggerla. Senza Europa rischiamo di perdere la competizione a livello globale, di non proteggere bene i nostri cittadini nel momento in cui c’è un grande confronto con gli Stati Uniti, con la Russia, con la Cina, con l’India. L’Europa è il più grande mercato del mondo, la fonte della cultura e della civiltà mondiale e non può essere ridotta ai margini", dichiara Tajani.



E, a tal proposito, la sfida importante che riguarda il Parlamento europeo nel 2019 è proprio quella delle elezioni. Il voto si terrà tra il 23 e il 26 maggio e mai come questa volta esito e conseguenze sono imprevedibili. "Le forze sovraniste non vinceranno, è anche numericamente impossibile. Tra l’altro i sovranisti difendono il loro interesse nazionale e quindi sono in contrasto tra di loro", conclude Tajani. Guarda la puntata per conoscere i dettagli.