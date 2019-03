Aumento del budget e opportunità per le persone svantaggiate: la Commissione per la cultura e l’istruzione del Parlamento europeo ha approvato il programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027. L'obiettivo è quello di triplicare i finanziamenti per il programma nel bilancio Ue successivo al 2020 in modo tale da poter dare un maggior numero di opportunità di mobilità a categorie più ampie di persone. L'Ue, inoltre, intende rendere il programma più accessibile alle persone con disabilità o provenienti da contesti socialmente disagiati. Sono oltre 9 milioni le persone che hanno partecipato al programma Erasmus+ negli ultimi 30 anni e circa 800mila quelle che hanno beneficiato del programma nel solo 2017. La portata geografica del programma attualmente include 33 Paesi (tutti i 28 stati membri dell’Ue e la Turchia, la Macedonia, la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein) oltre a collaborazioni con paesi partner in tutto il mondo.

I deputati incoraggiano, inoltre, la partecipazione delle persone che godono di meno opportunità: un supporto speciale dovrebbe includere corsi di lingua, sostegno burocratico o opportunità di formazione online. Viene anche introdotta la proposta di creare dei Centri di eccellenza professionale, piattaforme transnazionali che forniscano una formazione professionale di qualità, tale da consentire alle persone di sviluppare competenze utili in determinati settori. Infine, il programma prevede di assicurare più co-finanziamenti e sinergie con gli altri programmi europei. Il 5 febbraio la Commissione per la cultura ha concordato il sostegno della continuazione dei finanziamenti per tutte le attività in corso di mobilità per l’apprendimento dell’Erasmus+ anche nel caso in cui il Regno Unito lasciasse l’Europa senza un accordo.



Cos’è l’Erasmus+ - L’Erasmus+ è il programma europeo a sostegno dell’istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport in Europa. Secondo la Commissione europea, a una persona su tre che ha preso parte come tirocinante all’Erasmus+ viene offerta una posizione nell’azienda in cui ha svolto il tirocinio. Ao cinque anni dalla laurea, il tasso di disoccupazione dei giovani che hanno studiato o si sono formati all’estero è più basso del 23% rispetto a quello di coloro che non hanno svolto alcuna formazione all’estero.



Come inviare la domanda? - A seconda del programma al quale si vuole partecipare, la preparazione e la procedura per inviare la domanda possono differire. Per ulteriori informazioni cliccate qui.