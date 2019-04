Europee, Italia al top per adesioni alla campagna del Parlamento europeo "Stavoltavoto"

La campagna "Stavoltavoto", ideata dal Parlamento europeo per incoraggiare i cittadini ad andare a votare in occasione delle elezioni europee del 26 maggio, ha riscontrato un grande successo in Italia. Nel nostro Paese, infatti, si è registrato un record di adesioni: circa 24mila (in generale, gli europei iscritti al portale Stavoltavoto.eu sono oltre 240mila). Proprio in questi giorni, a Roma, si è svolta una tappa della campagna del PE: gli studenti dell'Istituto europeo di design (Ied) sono scesi in campo, a modo loro, per incoraggiare i cittadini ad andare a votare.