Cosa succede dopo le elezioni del Parlamento europeo

I gruppi politici - Prima del 2 luglio, i gruppi politici organizzano le riunioni costitutive. Un gruppo politico deve essere composto da almeno 25 deputati, eletti in almeno un quarto degli Stati membri (almeno 7). Per essere formalmente riconosciuti per il 2 luglio, i gruppi politici devono notificare la loro composizione al Presidente entro il 1° luglio.



Elezione del Presidente della Commissione europea - La prima occasione per il Parlamento europeo di eleggere il Presidente della Commissione è la sessione di luglio II (15-18 luglio). La votazione avviene a maggioranza assoluta (metà dei deputati più uno, ossia 376 voti minimo). Se il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, gli Stati membri devono proporre un altro candidato entro un mese (Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata). Nel 2019, i partiti politici europei hanno nuovamente presentato candidati principali alla presidenza della Commissione. In una dichiarazione del 28 maggio, la Conferenza dei presidenti del PE (Presidente del PE più i capigruppo) si è impegnata nel “processo dei candidati principali, che prevede che il prossimo Presidente della Commissione abbia già reso noto il suo programma e la sua personalità prima delle elezioni e si sia impegnato in una campagna su scala europea".



I Commissari - Il Consiglio Ue, d'intesa con il Presidente eletto della Commissione, adotta un elenco di candidati commissari, uno per ogni Stato membro. I commissari designati compaiono dinanzi alle commissioni parlamentari secondo i loro futuri settori di competenza (le audizioni dovrebbero svolgersi in ottobre).



Legislazione non approvata nel corso dell’ottava legislatura - Tutte le votazioni effettuate dal Parlamento prima delle elezioni rimangono giuridicamente valide per il prossimo Parlamento. Per quanto riguarda i dossier legislativi che non hanno raggiunto la votazione in plenaria prima delle elezioni, il lavoro svolto (ad esempio in commissione) durante la precedente legislatura decade, a meno che la nuova Conferenza dei presidenti (il Presidente del PE e i leader dei gruppi politici) non decida di proseguire il lavoro già svolto.