Addio tirocini gratuiti, il Parlamento europeo cambia norme

Assicurazione malattia e compenso tra gli 800 e i 1.313 euro al mese. Insomma, addio ai tirocini non pagati negli uffici degli eurodeputati. L'ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha infatti approvato nuove regole che li vietano a partire da luglio, quando si insedierà la nuova Assemblea. Due anni fa, l'intergruppo Giovani del Parlamento aveva pubblicato i risultati di una ricerca da cui emergeva la dimensione del problema stagisti, ai quali venivano offerte opportunità di bassa qualità. Il gruppo, formato da oltre 140 eurodeputati, aveva lanciato una campagna, che ha portato alle nuove norme. "Continueremo a lavorare per migliorare la condizione di tutti i giovani, che spesso sono intrappolati in una spirale di stage o altre forme di lavoro atipico", ha detto Brando Benifei, co-presidente dell'intergruppo.