A Europhonica il premio europeo Carlo Magno della gioventù

Il progetto Europhonica, la cui missione è quella di raccontare l'Europa ai giovani attravreso la radio, ha vinto l'edizione 2019 del premio "Carlo Magno" della gioventù, assegnato ogni anno dal Parlamento europeo, insieme alla Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana, a giovani fra i 16 e i 30 anni che abbiano realizzato un'idea per promuovere lo scambio fra persone di diversi paesi europei. Nel dicembre scorso, la redazione del format Europhonica IT, che fa parte della rete RadUni (Associazione operatori radiofonici universitari), ha perso due giovani colleghi a seguito dell'attentato di Strasburgo: Antonio Megalizzi e Barto Pedro Orent-Niedzielski detto Bartek, che si trovavano nella città francese per seguire la sessione plenaria del Parlamento Ue. Proprio ai due reporter RadUni ha voluto dedicare il premio.