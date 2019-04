"Stavoltavoto", l'idea di Claude e Sylvie: "ReUnire in bici le capitali d’Europa"

I ciclisti e podisti amatori Claude e Sylvie Kuhn - Les Syclau - hanno incontrato la responsabile dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia a Roma, Valeria Fiore, per presentare il loro progetto "ReUnire in bici le capitali d’Europa". Un'idea nata nel 2017 per promuovere l'Ue e i suoi valori. Da allora i due hanno già visitato 14 capitali e il 9 aprile partiranno da Roma alla volta di Stoccolma passando per Atene, Sofia, Bucarest, Budapest, Varsavia, Vilnius, Riga, Tallinn e Helsinki. "Per noi, l’Unione Europea è il garante della pace, delle libertà, della democrazia e della fraternità tra i popoli. Il nostro desiderio è di trasmettere questi valori ai nostri figli ed alla gioventù europea. Vogliamo cosi incoraggiare ogni cittadino europeo a votare perché l’Ue viva", hanno dichiarato.