Torna l'Artigiano in Fiera, tra novità e conferme

Il viaggio nel gusto con l'Artigiano in Fiera - Abbigliamento, gioielleria, oggettistica, home living, cosmesi naturale, ma non solo. La rassegna, grazie agli oltre 40 ristoranti e le aree di degustazione, porterà i visitatori attraverso un percorso enogastronomico per conoscere le tipicità dell'Italia, dell'Europa e del mondo. E, grazie al ritorno di Artimondo restaurant, sarà possibile provare le specialità preparate in collaborazione con la Federazione italiana cuochi e dalla Nazionale degli chef.





I saloni dell'edizione 2018, tra novità e riconferme - Dei tre i saloni dell'Artigiano in Fiera 2018, la novità assoluta è rappresentata da La tua Casa, dove saranno proposte soluzioni adeguate per soddisfare i bisogni del proprio abitare. Sicurezza, depurazione, cura del verde, arredamento: il nuovo salone sarà ricco di proposte per arredare i propri ambienti domestici e offrire, allo stesso tempo, una vasta gamma di servizi legati alla ristrutturazione e, più in generale, agli impianti più innovativi per rendere confortevole e sicura la casa.



L'Atelier della Moda e del Design, rinnovato nella sua proposta, intercetterà le nuove tendenze in fatto di fashion, gioielli, alta bigiotteria e design. Prodotti che stupiscono per l'originalità della lavorazione, l'estetica e la qualità del materiale utilizzato da giovani artigiani e designer.



Il Salone della creatività, ormai diventato un appuntamento fisso per gli appassionati hobbisti della manifestazione, infine, soddisferà gli appassionati delle arti manuali, rappresentate, nella rassegna, in tutte le forme e sfaccettature.



Artigiano in Fiera, Fieramilano (Rho-Pero), dall'1 al 9 dicembre, dalle 10 alle 22