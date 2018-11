Artigiano in Fiera, Intiglietta: "L'economia a misura d'uomo"

Intiglietta: "L'artigianato, un'economia a misura d'uomo" - "Qui, a Milano, gli artigiani provenienti da tutto il mondo presentano prodotti autentici, originali e di qualità che riaccendono il desiderio di bellezza e la sete di unicità dell’uomo - ha dichiarato, Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. Spa, la società organizzatrice della kermesse -. Dietro ogni creazione proposta, dentro ogni singola opera, c’è sempre una storia, un’esperienza. C’è, soprattutto, un modo di vivere e di lavorare diverso; una concezione, della persona e del rapporto con il territorio alternativa a quella proposta dal consumismo odierno".



"Artigiano in Fiera, dunque, è molto più di una esposizione internazionale - ha spiegato quindi Intiglietta -: è un fenomeno sociale che pone alla ribalta la vita e il lavoro di persone interpreti un’economia a misura d’uomo, in cui il profitto è solo un parametro del proprio impegno, non lo scopo. Ha origine in questa testimonianza lo stupore che ci accompagnerà, per nove giorni, in questa grande e attesa rassegna. È lo stesso stupore che proveremo assistendo anche agli eventi cultuali, agli spettacoli musicali e assaporando, in un clima di festa, i piatti tipici di tutti i continenti”.



Artigiano in Fiera, Fieramilano (Rho-Pero), dall'1 al 9 dicembre, dalle 10 alle 22