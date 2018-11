Artigiano in Fiera 2018, a Fieramilano la festa dei sapori

L'edizione 2018 dell' Artigiano in Fiera si conferma un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo . Anche quest'anno infatti la rassegna, in programma dall'1 al 9 dicembre a Fieramilano (Rho-Pero), sarà una festa dei sapori con oltre 40 ristoranti , i piatti della Nazionale degli chef e le pizze dei maestri campani, che sapranno accontentare tutti i palati. L’evento, che consente ai visitatori di fare un giro del mondo con prodotti provenienti da più di cento Paesi, rappresenta, dunque, anche un viaggio straordinario attraverso una ristorazione di alta qualità .

I pizzoccheri della Valtellina, preparati in ossequio alla tradizione promossa dall'Accademia di Teglio, gli agnolotti piemontesi, la pita greca e i nachos messicani, ma anche la carne "bio" di razza maremmana (l'unica allevata ancora allo stato brado nei pascoli che si estendono tra la bassa Toscana e l'alto Lazio), il Churrasco brasiliano, l'entrecote di bovino argentino e la cucina carioca a base di pesce: sono queste solo alcune delle proposte food dell'Artigiano in Fiera.



Artimondo Restaurant - Dopo il successo dello scorso anno, ritorna Artimondo Restaurant, lo spazio dedicato alle migliori ricette del made in Italy, in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi, che vede all'opera la Nazionale italiana degli chef. Un accostamento tra due realtà che, insieme, daranno vita a un "connubio" del gusto che toccherà alcune delle più importanti tipicità italiane, preparate con prodotti naturali sapientemente trasformati dalle mani degli artigiani.



L'Associzione pizzaiuoli napoletani sbarca all'Artigiano in Fiera - Tra le grandi novità, la presenza dell’Associazione pizzaiuoli napoletani che, anche all'Artigiano in Fiera, continuerà la sua opera di tutela e di promozione della ricetta originale della pizza. Un simbolo della nostra cultura alimentare che, grazie alla collaborazione tra l'Associazione e il ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di "specialità tradizionale garantita" dall'Unione Europea.



Artigiano in Fiera, Fieramilano (Rho-Pero), dall'1 al 9 dicembre, dalle 10 alle 22