I viaggi spaziali possono essere dannosi, ecco perché sono una sfida per la salute umana

Gli studi comprendono l'analisi di campioni raccolti da diversi astronauti che hanno trascorso 180 giorni o un anno sulla Stazione Spaziale Internazionale, dall'equipaggio della missione privata Inspiration4 del 2021, il primo composto da persone che non erano astronauti di professione e che ha volato sulla navetta Crew Dragon di SpaceX, così come da esperimenti condotti in laboratorio. I risultati sono fondamentali non solo per prepararsi ai lunghi voli spaziali del futuro, ma potrebbero anche portare a nuovi trattamenti per contrastare le conseguenze dell'invecchiamento sulla Terra.