Via Lattea, dal telescopio Alma un'immagine spettacolare della nostra galassia

Il risultato finale è un'immagine che si estende per oltre 650 anni luce e mostra in dettaglio queste dense nubi di gas e polvere, da quelle che si estendono per decine di anni luce fino alle piccole nubi di gas intorno alle singole stelle, e ne svela per la prima volta la composizione in modo così dettagliato. Sono state osservate così decine di molecole diverse, da quelle semplici come il monossido di silicio a quelle organiche più complesse come metanolo, acetone o etanolo, che fluiscono lungo filamenti che alimentano gli accumuli di materia da cui crescono le stelle. Proprio questa regione al centro della Via Lattea ospita alcune delle stelle più grandi della galassia, molte delle quali vivono e muoiono molto rapidamente concludendo la propria vita con potentissime esplosioni di supernova.