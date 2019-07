Tutto pronto per il lancio della Soyuz, Parmitano già a bordo | Diretta video

Tutto pronto nella base di Baikonur, in Kazakistan, per il lancio della Soyuz. A bordo l'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) Luca Parmitano. L'equipaggio è ora seduto nella Soyuz, sulla rampa di lancio", informa l'Esa riferendosi ad AstroLuca e ai suoi due colleghi della missione Expedition 60: l'americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov. "Per trascorrere il tempo fino al lancio, durante il quale si effettuano i controlli, ascoltano della musica in cabina". Tra le canzoni selezionate da AstroLuca su Spotify "Should I Stay or Shoul I Go" dei Clash, "Livin'On The Edge degli Aerosmith, "Learning To Fly" dei Pink Floyd, "Luna" di Jovanotti, "Strawberry Fields Forever" dei Beatles e, naturalmente, "Space Oddity" di David Bowie.