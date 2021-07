Turismo spaziale, decollata la navicella con a bordo Richard Branson

La navicella spaziale Spaceflight Unity 22 con a bordo il miliardario britannico Richard Branson è decollata dalla base operativa della Virgin Galactic situata all'interno dello Spaceport America, nel deserto del New Mexico. A bordo insieme a Branson un equipaggio di due piloti, Dave Mackay e Michael Masucci, più tre dipendenti della Virgin Galactic. La navicella nel suo volo suborbitale raggiungerà un'altezza di 80 chilometri sopra il New Mexico.

Maltempo ha ritardato il lancio - A causa delle condizioni meteorologiche sul deserto del New Mexico il lancio della navicella spaziale della Virgin Galactic è stato rinviato di 90 minuti. I forti venti avevano impedito all'equipaggio di portare la navicella fuori dal suo hangar durante la scorsa notte.

Branson ha battuto di nove giorni l'impresa analoga del suo diretto concorrente Jeff Bezos, che il 20 luglio partirà con la sua New Shepard. In nessuno dei due casi sarà un volo fra le stelle: Branson e Bezos raggiungeranno lo spazio, ma intersecando la loro traiettoria con quella dell'atmosfera per poi rientrare a Terra.

Leggi Anche Corsa allo spazio, il magnate Branson prevede di andare in orbita 9 giorni prima di Bezos

A bordo con Branson ci saranno i piloti Dave MacKay e Michael Masucci, l'istruttrice Beth Moses, l'ingegnere Colin Bennett e la vicepresidente della Virgin per gli Affari governativi e la ricerca Sirisha Bandla.