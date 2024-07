Spazio, ci sono troppe galassie satellite attorno alla Via Lattea

La nostra galassia non è come un'isola nell'universo ma è circondata da tanti piccoli vicini che le ruotano attorno: le cosiddette galassie satellite, strutture tra le 10 e le 100 volte più piccole della Via Lattea. Si tratta generalmente di strutture poco luminose, costituite in buona parte anche da materia oscura e molto difficili da vedere, ne conosciamo circa 60, ma secondo varie ipotesi ce ne dovrebbero essere all'incirca 200. Ma facendo osservazioni dettagliate in una specifica zona di cielo i ricercatori giapponesi ne hanno ora identificate troppe.