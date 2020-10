Telescopio Hubble vede l'esplosione supernova: ecco come si spegne una stella

Un bagliore luminoso accecante che si attenua fin quasi a scomparire: così si spegneuna stella morente. Sono lo straordinarie immagini di una supernova vista in time-lapse dal telescopio spaziale Hubble, della Nasa e dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa). La supernova, denominata SN 2018gv, si è accesa all'interno della galassia a spirale Ngc 2525, a circa 70 milioni di anni luce dal Sistema Solare, nella costellazione Puppis dell'emisfero meridionale.

L'esplosione immortalata da Hubble è il risultato di un anno di osservazioni, nell'ambito del programma di ricerca di Hubble sulle supernovae coordinato da Adam Riess, dell'Università Johns Hopkins americana e dello Space Telescope Science Institute, premio Nobel per la Fisica nel 2011, insieme a Saul Perlmutter e Brian P. Schmidt, per la scoperta dell'espansione accelerata dell'universo attraverso lo studio delle supernovae.

Un fenomeno di una violenza inaudita - Le esplosioni di supernovae, stelle morenti che hanno esaurito il proprio combustibile nucleare, sono tra i fenomeni più violenti e brillanti del cosmo, con una luminosità fino a 5 miliardi di volte superiore a quella del Sole. "Nessuno spettacolo pirotecnico terrestre può competere con questa supernova, catturata in tutta la sua gloria", ha spiegato Riess. Analizzare queste esplosioni di supernovae, spiegano i ricercatori di Hubble, è importante perché "possono aiutare gli astronomi a calcolare la distanza delle galassie in cui si trovano. Si tratta di informazioni preziose - concludono gli esperti - per misurare il tasso di espansione dell'universo", che, secondo le attuali teorie cosmologiche, sta accelerando.