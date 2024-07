Spazio, ancora bloccati i due astronauti sulla navetta Starliner

Steve Stich, manager del programma della Nasa per i voli commerciali, ha spiegato che i test condotti sul propulsore presso la White Sands Test Facility "hanno permesso di riprodurre la degradazione osservata durante il volo". Significativi, in particolar modo, saranno i check che interesseranno 27 dei 28 propulsori per le manovre, e la verifica della stabilita' del sistema dell'elio. Stich ha, poi, aggiunto che "la vita delle batterie di Starliner, inizialmente prevista di 45 giorni, è stata estesa a 90 giorni per poter garantire una finestra temporale piu' ampia che arrivi fino a settembre".