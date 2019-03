L'arrivo della primavera ci regala l'ultima "superluna" piena del 2019, dopo quella di febbraio (la più grande dell'anno). Nella notte tra il 20 e il 21 marzo milioni di persone hanno immortalato lo spettacolo, che ha raggiunto la sua fase piena alle 2:43. L'equinozio, spiegano gli astronomi, è arrivato in anticipo rispetto al normale, spostandosi alle 22:58 del 20 marzo. Tale coincidenza di date non avveniva dal 2000 e non accadrà di nuovo prima del 2030.