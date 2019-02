La Luna piena che si è messa in mostra fra il 19 e il 20 febbraio in tutta la sua splendida totalità illuminando i cieli del pianeta, ha offerto una "esibizione" che gli astrofisici, hanno definito "emozionante", da "non perdere".

La Superluna vista sul cielo di Milano LaPresse 1 di 30 LaPresse 2 di 30 LaPresse 3 di 30 LaPresse 4 di 30 LaPresse 5 di 30 LaPresse 6 di 30 LaPresse 7 di 30 LaPresse 8 di 30 LaPresse 9 di 30 LaPresse 10 di 30 LaPresse 11 di 30 LaPresse 12 di 30 LaPresse 13 di 30 LaPresse 14 di 30 LaPresse 15 di 30 LaPresse 16 di 30 LaPresse 17 di 30 LaPresse 18 di 30 LaPresse 19 di 30 LaPresse 20 di 30 LaPresse 21 di 30 LaPresse 22 di 30 LaPresse 23 di 30 LaPresse 24 di 30 LaPresse 25 di 30 LaPresse 26 di 30 LaPresse 27 di 30 LaPresse 28 di 30 LaPresse 29 di 30 LaPresse 30 di 30 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La particolarità è stata nella sua posizione perché la "Superluna" si trovava a "solo" 356.761 chilometri dalla Terra. Di solito la distanza è di 30mila chilometri in più e questo storico "dettaglio" ha favorito un "incontro ravvicinato" irripetibile. Un occhio sensibile ha potuto cogliere un diametro della Luna del 14% più grande rispetto a quando l'astro si trova nel punto più lontano e apprezzarne una luminosità maggiore del 30%.



Probabilmente non è facile capire e valutare ad occhio nudo queste differenze ma lo spettacolo, come assicurano gli esperti, non ha fatto che rendere omaggio, nella maniera più chiara e trasparente, al 50esimo anniversario del primo sbarco umano sul suolo lunare. Il 2019 viene considerato infatti l'Anno della Luna: iniziato con l'eclissi dello scorso gennaio, e la "Superluna" ha già dato appuntamento ai suoi fan per il 19 marzo, a ridosso dell'equinozio di primavera. M