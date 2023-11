Spazio, ritrovata la borsa degli attrezzi smarrita da due astronaute della Nasa

Il piccolo incidente si è verificato mentre Moghbeli e O'Hara erano impegnate in un intervento di manutenzione su uno dei pannelli solari che si trovano all'esterno della Stazione spaziale. Fortunatamente, gli strumenti persi non erano essenziali ai fini del completamento dell'attività, che si è svolta come previsto.

I precedenti oggetti smarriti nello spazio

Non è la prima volta che gli astronauti perdono un oggetto nello spazio. Il primo episodio avvenne nel 1965, quando un guanto si sfilò dalla mano dell’astronauta Edward White durante la missione Gemini 4 e fluttuò in orbita per mesi. Nel 2006, gli astronauti Piers Sellers e Michael Fossum persero una spatola da 35 centimetri mentre sperimentavano un metodo per riparare lo Space Shuttle. Nel 2008, la borsa dell'astronauta Heide Stefanyshyn-Piper volò via mentre stava pulendo e lubrificando gli ingranaggi di un giunto rotante malfunzionante.