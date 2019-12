Spazio, rientrata la capsula Starliner: è atterrata nel deserto del Nuovo Messico

La capsula spaziale Starliner, costruita dalla Boeing per la Nasa, è atterrata nel deserto del Nuovo Messico, negli Stati Uniti, alle 5:58 locali. Era stata lanciata il 20 dicembre nel volo di prova senza equipaggio diretto alla Stazione Spaziale Internazionale. Per un problema al timer di bordo, i suoi propulsori non sono riusciti ad attivarsi come avrebbero dovuto, il che le ha impedito di raggiungere un'orbita sufficientemente alta da raggiungere la Iss.