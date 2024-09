Spazio, record di uomini in orbita: sono 19

Con la navicella Soyuz sono infatti arrivati in orbita l'astronauta Don Pettit della Nasa e i cosmonauti Alexey Ovchinin e Ivan Vagner, dell'agenzia spaziale russa Roscosmos. Una volta arrivati sulla Stazione spaziale internazionale, sono stati accolti da ben nove colleghi: i sette dell'equipaggio della missione Expedition 71 (gli americani Michael Barratt, Tracy Caldwell-Dyson, Matthew Dominick e Jeanette Epps e i russi Nikolai Chub, Alexander Grebenkin e Oleg Kononenko), più i due astronauti Barry Wilmore e Suni Williams, arrivati lo scorso giugno per collaudare la navetta della Boeing Starliner che a causa dei problemi tecnici a quest'ultima dovranno restare in orbita fino a febbraio 2025.