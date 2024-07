Spazio, dopo un anno di fermo ripartono i lanci europei con Ariane 6

La riuscita del lancio è un'ottima premessa per guardare al futuro, che prevede 6 lanci nel 2025 e 8 nel 2026. Si apre innegabilmente una nuova pagina per l'Europa dello spazio, soprattutto dopo lo stallo che si è creato nell'ultimo anno. Nel luglio 2023 è infatti andato in pensione il più grande lanciatore dell'Esa, l'Ariane 5, dopo che i voli del secondo lanciatore della squadra europea, la Soyuz, erano stati bloccati con l'inizio della guerra in Ucraina; il terzo lanciatore, Vega, è stato sostituito dal Vega C, costretto però a uno stop nel 2023 dopo il fallimento del suo secondo lancio. Di conseguenza nell'ultimo anno l'Europa è stata costretta a lanciare le sue missione chiedendo dei passaggi sui razzi di aziende private, come SpaceX.