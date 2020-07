Spazio, buco nero da record: divora l'equivalente di un Sole al giorno

I buchi neri sono uno dei più grandi misteri dell'astrofisica. Sono un corpo celeste con un campo gravitazionale così intenso da non lasciare sfuggire né la materia, né la radiazione elettromagnetica (la luce, da qui la definizione di "nero"). Il buco nero è il risultato di implosioni di masse sufficientemente elevate. La gravità domina su qualsiasi altra forza, sicché si verifica un collasso gravitazionale che tende a concentrare lo spaziotempo in un punto: al centro della regione è teorizzato uno stato della materia di curvatura tendente ad infinito e volume tendente a zero chiamato singolarità, con caratteristiche sconosciute ed estranee alle leggi della meccanica. Per questo il buco nero non è osservabile direttamente. La sua presenza si rivela solo indirettamente mediante i suoi effetti sullo spazio circostante: interazioni gravitazionali con altri corpi celesti e loro emissioni, irradiazioni principalmente elettromagnetiche della materia catturata dal suo campo di forza. Fonte: Wikipedia