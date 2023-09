Spazio, missili contro asteroidi per salvare la Terra: la scoperta di alcuni studenti mette in crisi la Nasa

Osservando Dimorphos dall'osservatorio della scuola, l'insegnante e gli studenti hanno notato che l'asteroide "si sta comportando in modo misterioso". Infatti, dopo la collisione la sua orbita ha continuato a restringersi. Inizialmente, gli scienziati si aspettavano che l'oggetto spaziale rallentasse la sua corsa, per poi stabilizzarsi. Invece, Jonathan Swift, insegnante di scuola superiore alla Thacher School in California, negli Stati Uniti, e i suoi studenti hanno notato che l’orbita di Dimorphos sta diventando sempre più piccola. Non solo: dopo la collisione nel settembre 2022, sta diminuendo di un minuto ogni mese.

Una scoperta che ha stupito la Nasa

L'insegnante e i suoi studenti hanno presentato i risultati delle loro osservazioni all'American Astronomical Society nel New Mexico. La notizia ha stupito gli scienziati, che non hanno potuto fare altro che prendere atto della veridicità delle informazioni ricevute dalla scuola. Ora alcuni studiosi ritengono che l’orbita di Dimorphos possa "crollare" e per questo stanno studiando l'asteroide per capire che cosa accadrà con il passare il tempo. Ovviamente, la scoperta avrà un impatto sulle future missioni della Nasa per salvare l'umanità.